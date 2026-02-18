Vítima mostra ematomas das agressões sofridas (Arquivo pessoal/Ingrid Gabriele Santos Teixeira)\nO policial militar Edmar Silva de Araújo, de 43 anos, é investigado pela Polícia Civil por suspeita de agredir e ameaçar a ex-namorada. Em entrevista ao Jornal do Tocantins, a vítima Ingrid Gabriele Santos Teixeira, de 39 anos, afirmou ter sido alvo de violência doméstica e apresentou um áudio que atribui ao suspeito. Na gravação, o homem declara que, se estivesse armado, atiraria contra ela. "Se eu tivesse uma arma aqui agora, eu ia meter bala em ti", diz o áudio entregue às autoridades.\nVeja no Bom Dia Tocantins: Violência contra a mulher: 80 medidas protetivas foram descumpridas no TO em dois meses\nO caso veio à tona após o registro da ocorrência e o relato detalhado da vitima sobre o comportamento agressivo do ex-namorado. Segundo a mulher, as ameaças eram frequentes e resultaram no áudio enviado recentemente. O material fonográfico agora integra o conjunto de provas analisado pelos investigadores para apurar crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha.