Felipe Augusto Lovato da Rocha (TV Anhanguera/Reprodução)\nA Polícia Civil prendeu preventivamente o policial militar Felipe Augusto Lovato da Rocha, na manhã deste sábado (20), durante uma operação que investiga um homicídio em Paraíso do Tocantins, a cerca de 60 km da capital. A ação apura a morte de Jeziel Chaves da Conceição, ocorrida em 14 de fevereiro deste ano.\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Policial militar é preso novamente em Paraíso; saiba mais\nAgentes cumpriram o mandado de prisão contra o agente público e mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele e a outro policial militar, também investigado no caso. As diligências ocorreram em Paraíso e no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, na região central do estado.\nAs investigações indicam que dois homens encapuzados praticaram o homicídio. Durante a operação, a polícia apreendeu veículos e outros vestígios que devem auxiliar no inquérito policial. A Corregedoria da Polícia Militar acompanhou o cumprimento das ordens judiciais.