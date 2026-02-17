Edmar Silva de Araújo já atuou como músico na corporação (Reprodução/Instagram de Edmar Silva de Araújo)\nA Polícia Civil investiga o policial militar Edmar Silva de Araújo, de 43 anos, por suspeita de agredir a ex-namorada, em Palmas. A vítima, Ingrid Gabriele Santos Teixeira, de 39 anos, gravou um vídeo e publicou nas redes sociais após o ocorrido. O caso se enquadra como lesão corporal praticada contra a mulher em razão do sexo feminino (veja vídeo da denúncia mais abaixo).\nVeja no Bom Dia Tocantins: Violência contra a mulher: 80 medidas protetivas foram descumpridas no TO em dois meses\nA ocorrência aconteceu na noite de sábado, 14 de fevereiro de 2026, por volta das 23h04, na Quadra 604 Norte. Segundo boletim de ocorrência ao qual o g1 e o Jornal do Tocantins tiveram acesso, Ingrid procurou o suspeito para cobrar uma dívida de R$ 1,5 mil que ele teria com a filha dela, que se encontra internada e necessita de medicação.