Um policial militar da reserva foi assassinado a facadas na madrugada desta quinta-feira (25) na região sul de Palmas. A vítima foi identificada como Janilto Batista Belém, de 53 anos, conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP).
Segundo a Polícia Militar (PM), ele foi localizado no Jardim Aureny IV. O vigia de um posto de combustíveis acionou os policiais ao avistar uma pessoa aparentemente sem vida.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado ao local e confirmou a morte dele. Janilto tinha seis perfurações de arma branca no corpo, segundo os militares.