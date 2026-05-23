Um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro de passeio deixou dois homens mortos na TO-110, em Taguatinga, no sudeste do Tocantins. As vítimas foram identificadas como Robson Divino Cavalcante Cunha, de 59 anos, policial militar da reserva, e Jorge Pereira de Santana, de 38 anos.\nA batida foi registrada na noite desta sexta-feira (22), entre os municípios de Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus. Segundo a Polícia Militar, os veículos colidiram lateralmente após um deles invadir parcialmente a pista contrária. Os dois ocupantes do carro de passeio morreram no local.\nOs dois homens que estavam na caminhonete, de 56 e 36 anos, foram socorridos e levados para o Hospital Municipal de Taguatinga. O estado de saúde deles não foi informado.\nOperação mira facção suspeita de espalhar violência e ameaças em Miracema do Tocantins