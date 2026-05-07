Um policial militar acabou detido na tarde desta quarta-feira, 6, suspeito de causar confusão e invadir ao menos três apartamentos em um condomínio em Palmas. A Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência. Conforme a corporação, o militar estava em sua residência quando se envolveu em uma discussão com funcionários do local.\nInformações da PM indicam que uma mulher, apontada como companheira do militar, precisou buscar abrigo em outra unidade durante o tumulto. Testemunhas relataram à reportagem da TV Anhanguera que a confusão teria começado após o policial agredir a mulher. A PM, no entanto, não confirma essa versão.\nConfira a reportagem do JA2: "Homem é preso suspeito de agredir namorada e moradores de condomínio em Palmas"