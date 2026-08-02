Um policial civil, que não teve a identidade divulgada, foi esfaqueado na manhã deste domingo (2) no Terminal Rodoviário de Gurupi, região sul do Tocantins. O crime ocorreu após um desentendimento entre o agente e um homem de 41 anos, que foi detido logo após a agressão.\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP), o policial foi atingido por um golpe de faca nas costas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde local. O quadro clínico do agente é considerado estável.\nAcidentes de trânsito no sul do estado deixam dois motociclistas mortos\nEstudante e atleta da UEG morre aos 23 anos após passar mal por condição rara na aorta, diz amigo\nLixão a céu aberto acumula restos de animais e mau cheiro em Ponte Alta do TO