Ronaldo Pereira da Rocha é oficial investigador na 94ª Delegacia de Polícia em Peixe (Reprodução/Facebook de Ronaldo)\nO policial civil Ronaldo Pereira da Rocha foi denunciado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) por matar a tiros Luciano Ferreira da Silva e Silva, de 28 anos, filho de um vereador de Couto Magalhães, após uma discussão em uma praia do município. O agente é acusado de homicídio qualificado por motivo fútil.\nO crime aconteceu na noite de 19 de julho de 2026, na Praia do Porto Franco, no distrito de Porto Franco do Araguaia. Segundo a denúncia apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça de Colinas do Tocantins, Luciano foi baleado ao tentar intervir em uma briga iniciada após um desentendimento envolvendo o policial e outros frequentadores.\nAlém da condenação pelo crime, o Ministério Público pediu a perda do cargo público ocupado pelo servidor e o pagamento de indenização mínima de R$ 100 mil aos familiares da vítima. O promotor de Justiça Denys César dos Santos Silva também solicitou prioridade na tramitação do processo.