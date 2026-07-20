O jovem Luciano Ferreira da Silva, de 28 anos, morreu após ser atingido por um tiro durante uma discussão na Praia do Porto Franco, em Couto Magalhães, na região noroeste do Tocantins. Ele era filho do vereador Lindomar Gomes da Silva (PT), conhecido como Preto das Máquinas.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito do disparo é um policial civil que estava de folga.\nO caso aconteceu na tarde de domingo (19), no distrito de Porto Franco do Araguaia. Conforme a PM, houve um desentendimento entre frequentadores de um estabelecimento comercial localizado na praia por volta das 17h.\nApós o desentendimento, houve uma luta corporal e o suspeito efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu Luciano. Ele foi socorrido e levado para a unidade de saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos.