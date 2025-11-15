O suspeito de assassinar a facadas o idoso Antônio Celestino de Medeiros Neto, de 61 anos, em uma distribuidora de bebidas de Palmas, é um policial civil aposentado, também de 61 anos, segundo apurou o g1.\nO crime aconteceu na madrugada deste sábado (15), e o caso segue sob investigação da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. O JTo e g1 tentam confirmar o nome do suspeito.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu em um estabelecimento na Arse 112 (antiga 1.206 Sul), no plano diretor da capital, durante a madrugada deste sábado (15), pouco antes das 5h.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Saiba detalhes da confusão que terminou em morte em uma distribuidora em Palmas\nAntônio chegou a ser socorrido pelos bombeiros militares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local, mas apenas constatou o óbito.