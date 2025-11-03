Policiais militares improvisaram um torniquete para conter o sangramento e salvar a vida de um motorista de 31 anos. Ele ficou gravemente ferido após bater o caminhão no guarda-corpo da ponte sobre o Ribeirão dos Mangues na TO-455, em Porto Nacional. O veículo transportava soja e tombou, derramando parte da carga na pista.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Caminhoneiro fica gravemente ferido após veículo tombar na TO-455\nSegundo a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu no km 18 da rodovia, trecho que liga o distrito de Luzimangues a Porto Nacional. Os militares foram chamados na manhã de domingo (2) e encontraram o motorista inconsciente. Ele sofreu fratura exposta na perna esquerda e perdeu muito sangue.\nUma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. Quando chegou ao local, o motorista já estava consciente e conseguia falar, após ter o sangramento controlado por um torniquete improvisado pelos policiais.