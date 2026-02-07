Um homem considerado suspeito de furtar celulares foi detido por policiais civis fantasiados durante a passagem do bloco da cantora Ivete Sangalo pelo entorno do parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, neste sábado (7).\nCom ele, foram encontrados quatro aparelhos celulares, de acordo com a Polícia Civil. Duas das vítimas já haviam sido identificadas. O homem preso deve ser encaminhado para o 27° DP (Campo Belo).\nEstimativa da Polícia Militar aponta que 1,2 milhão de pessoas passaram pelo bloco de Ivete Sangalo, que se apresentou pela primeira vez no Carnaval de rua paulistano.\nSegundo a Polícia Militar, não foram identificados tumultos ou ocorrências graves durante o percurso do trio elétrico. "O horário previsto para a apresentação foi rigorosamente cumprido, transcorreu com segurança e sem incidentes", disse a corporação.