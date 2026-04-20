Um ônibus que saiu de Brasília, no Distrito Federal, com destino a Mineiros, região sudoeste do estado, foi parado pela Polícia Militar após o motorista dirigir em alta velocidade e fazer manobras perigosas na BR-060, entre Indiara e Acreúna. A abordagem aconteceu durante a madrugada deste domingo (19), quando a corporação interveio com disparos nas rodas dos veículos.\nVeja mais sobre a perseguição do ônibus na matéria da TV Anhanguera: Ônibus é perseguido 15 km em rodovia\nEm resposta ao POPULAR, a empresa Expresso São Luiz afirmou que os veículos da empresa são monitorados e rastrados por meio eletrônico, e que ao verificar a viagem, não houve excesso de velocidade, conforme boletim de rastreamento. Afirmou também que tomará medidas cabíveis e que considerou abusiva a intervenção policial.\nComo o nome do motorista não foi divulgado, O POPULAR não localizou a defesa para posicionamento.