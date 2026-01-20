A morte do influenciador Paulo Cezar Goulart Siqueira, conhecido como PC Siqueira, voltará a ser investigada após a Justiça de São Paulo atender a um pedido do Ministério Público para reabrir o caso.\nSegundo a Polícia Civil, o 11º Distrito Policial (Santo Amaro) realiza novas diligências referente ao caso. Detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial.\nConforme o G1, o Ministério Público de São Paulo não concordou com a conclusão do inquérito policial de que houve um suicídio, e assim começará uma nova investigação.\nInfluencer e humorista é morto a tiros na frente de casa\nInfluenciador Fabio Netto recebe alta após ter reação a medicamento: 'Aprendi o valor da vida'\n'Vi a morte de perto', diz Vittor Fernando após ataque a tiros ao lado do namorado\nDepoimentos e laudos periciais que apontavam para um suicídio foram colocados em cheque, e outras hipóteses serão consideradas, como um homicídio. Pessoas que faziam parte do ciclo social de PC serão ouvidas.