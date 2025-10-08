A Polícia Civil resgatou nesta terça-feira (7) 50 cachorros vítimas de maus-tratos em um canil clandestino no bairro Riachuelo, na zona norte do Rio de Janeiro, após receber denúncias sobre as condições precárias do lugar.\nA ação foi realizada por policiais da 26ª Delegacia de Polícia (Todos os Santos) e da 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo), com apoio das Comissões de Defesa e Proteção dos Animais da Alerj (Assembleia Legislativa) e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).\nSegundo denúncias recebidas pela polícia, animais doentes eram vendidos pelo canil. Na operação, foram encontrados cães, entre filhotes e adultos, em condições insalubres.\nOs animais estavam com sarna, pulga, infecções nos ouvidos e olhos. Além disso, não havia alimentos e água no local.\n"Encontramos um ambiente insalubre, com odor forte e marcas visíveis de negligência e crueldade", disse o deputado estadual Marcelo Dino (União), presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da Alerj.