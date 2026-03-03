A polícia procura quatro jovens suspeitos de estuprar uma adolescente de 17 anos, em um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O estupro coletivo aconteceu na noite do dia 31 de janeiro. A vítima havia sido atraída ao imóvel por um outro adolescente de 17 anos, que seria seu ex-namorado.\nQuando eles estavam tendo relação dentro do quarto, os outros homens -todos maiores de idade- entraram e atacaram a jovem. Dois suspeitos estudam no Colégio Pedro 2º, unidade Humaitá, um dos mais tradicionais do Rio.\nEm nota, o colégio disse que desligou os alunos e repudiou a violência. "A gestão do Campus Humaitá 2, tão logo notificada, procedeu com todas as ações necessárias, incluindo acolhimento à família da vítima, mantendo o devido sigilo conforme requisição das autoridades cabíveis."