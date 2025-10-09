Balsa clandestina usada em garimpo foi destruída pela polícia (PM/Divulgação)\nTrês homens foram presos por suspeita de envolvimento com garimpo ilegal de ouro no Rio Manoel Alves, em Almas, no sudeste do estado. O flagrante aconteceu nesta quarta-feira (8), durante fiscalização realizada na Operação Protetor dos Biomas.\nDe acordo com a Polícia Militar, uma draga foi localizada no rio por equipes do Comando de Policiamento Especializado (CPE). Os homens estavam extraindo o ouro usando mercúrio, uma substância química poluente e proibida na atividade.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, e por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa deles.\nDiante da irregularidade, eles foram levados para a Delegacia de Plantão de Dianópolis e autuados por exercício de atividades potencialmente poluidoras com o uso de substância proibida.