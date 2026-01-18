Um jovem de 21 anos foi preso em Porto Nacional, região central do Tocantins, suspeito de tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo.\nSegundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na madrugada deste sábado (17). O suspeito solicitou uma corrida e, durante o trajeto, tentou esfaquear o motorista. Após o ataque, a vítima foi abandonada e o homem fugiu levando o carro e um smartphone.\nO nome do suspeito não foi divulgado, e por isso o JTO não conseguiu localizar sua defesa.\nPor volta das 5h20, a PM recebeu a informação de que um homem teria sido vítima de sequestro e abandonado após um acidente na BR-010. O veículo roubado foi encontrado batido.\nSaúde mental: veja como e onde procurar atendimento gratuito no Tocantins\nHomem morre após ser baleado em rua e pedir ajuda em barreira da GO-070