Um homem de 24 anos foi preso suspeito de envolvimento no ataque a tiros que deixou dois detentos mortos e três feridos, na porta da unidade prisional de Paraíso do Tocantins, na região central do estado. Segundo a Polícia Civil, prisão ocorreu na manhã deste sábado (27) em cumprimento de mandado de prisão preventiva.\nVeja no JA 1ª Edição: Homem é preso suspeito de atirar em detentos na porta do presídio em Paraíso\nO ataque aconteceu no dia 17 de setembro, quando vários detentos aguardavam para entrar na unidade penal, onde iriam passar a noite em cumprimento ao regime semiaberto. Os detentos que morreram são Wallas Breynner Rocha Ramos, de 35 anos, e Francisco Emílio Lima da Costa, de 43 anos.\nDe acordo com a Secretária da Segurança Pública (SSP), durante as investigações o homem de 24 anos foi apontado como suspeito de ter feito os disparos de arma de fogo. Um segundo suspeito foi identificado como condutor da moto utilizada no crime, mas ainda não foi localizado.