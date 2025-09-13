Homem foi preso temporariamente, suspeito de envolvimento na morte da indígena Harenaki Javaé (PC- TO/ Reprodução)\nUm homem foi preso temporariamente pela Polícia Civil, suspeito de envolvimento na morte da indígena Harenaki Javaé, que teve o corpo parcialmente carbonizado na Ilha do Bananal. A vítima, de 18 anos, tinha deficiência intelectual e estava no início de uma gravidez, segundo apurado pela TV Anhanguera.\nVeja vídeo no JA1: Suspeito de estuprar e matar indígena é preso pela Polícia Civil\nO crime aconteceu no dia 7 de setembro próximo à Aldeia Canuanã, durante um festejo, na zona rural de Formoso do Araguaia, região sudoeste do estado.\nA prisão temporária do suspeito ocorreu na manhã deste sábado (13). O nome dele não foi divulgado, por isso o g1 não conseguiu contato com a defesa.\nNo dia do crime, a Polícia Militar foi chamada por uma enfermeira e localizou a vítima. De acordo com o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), Harenaki Javaé era moradora da Aldeia São João, que também fica dentro da Ilha do Bananal.