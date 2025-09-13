Drogas são apreendidas após polícia prender suspeito de matar adolescente de 16 anos em Palmas (Polícia Militar do Tocantins/Divulgação)\nTrês pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas em Palmas. Os crimes foram registrados em duas ocorrências diferentes nas regiões central e sul da capital. Um dos investigados, segundo a Polícia Militar, também é suspeito de ter matado um adolescente de 16 anos, em agosto de 2024.\nDurante as duas ações, nesta sexta-feira (12), foram apreendidos mais de 10 quilos de maconha, porções de cocaína, celulares, munições e outros objetos. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com as defesas deles.\nO homem de 29 anos, suspeito de matar o adolescente, foi preso durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva no Jardim Taquari, região sul de Palmas. Conforme a PM, ele estava escondido em uma casa e tentou fugir pulando o muro, mas foi contido pelos militares.