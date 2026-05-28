Dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato de Diego dos Santos Lima foram presos em Paraíso do Tocantins. Segundo a Polícia Civil, um deles é investigado como mandante do crime e seria líder de uma facção criminosa.\nAs prisões foram realizadas na tarde de quarta-feira (27). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), um dos suspeitos já estava preso na Unidade Penal do município por outros crimes.\nOs nomes dos investigados não foram divulgados. Por isso, o Jornal do Tocantins não conseguiu localizar a defesa deles.\nO crime aconteceu na noite de 11 de janeiro de 2026, no setor Vila Regina. Diego foi encontrado morto dentro de casa com três perfurações por arma de fogo e cinco golpes de faca.\nDe acordo com as investigações, o homem apontado como executor, conhecido como “Cara de Anjo”, teria atirado contra a vítima pela janela do quarto. Em seguida, ele teria entrado no imóvel pelo mesmo local e desferido as facadas. A casa estava trancada por dentro quando o corpo foi localizado.