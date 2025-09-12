Um homem foi preso após uma fábrica clandestina de armas ser encontrada em Alvorada, na região sul do estado. Segundo a Polícia Militar, durante a ação foram apreendidas peças de arma de fogo, munições e ferramentas para a fabricação.\nA ação aconteceu nesta quinta-feira (11) em uma casa no setor Jardim Esperança, após uma denúncia anônima de que um homem estaria fabricando armas de fogo. De acordo com a PM, o suspeito teria divulgado vídeos segurando os uma arma artesanal.\nO nome dele não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa.\nQuando chegaram ao local, os militares encontraram o suspeito em uma motocicleta. Ao perceber a viatura, o indivíduo tentou fugir, mas não conseguiu.\nEstudante que denunciou agressão de médico em hospital está abalada: 'Medo de uma represália', diz marido