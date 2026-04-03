Foi publicado no Diário Oficial do Tocantins da última terça-feira (31) um contrato firmado pela Polícia Militar do Tocantins (PM) com a empresa Sig Sauer, especializada em armamentos e munições, no valor de R$ 1.064.368,85.\nO objetivo do contrato é a aquisição de munições para carabinas calibre 5,56 x 45 mm, juntamente com seus acessórios. O prazo de vigência será de 12 meses, com início a partir da data de assinatura do contrato, ocorrida no dia 27 do mês passado.\nPoliciais ficam feridos após serem atacados com faca e tijolo em Araguaína\nSuspeitos de garimpo ilegal no Rio Manuel Alves fogem e dragas são destruídas em operação no Tocantins\nDuplo homicídio em fazenda de Babaçulândia levanta suspeita de conflito agrário\nA Polícia Militar do Tocantins confirmou o recebimento da solicitação do Jornal do Tocantins e informou que a demanda será encaminhada aos setores técnicos e administrativos para a devida apuração dos dados e o detalhamento das justificativas contratuais. Informou ainda que o posicionamento oficial da PM será divulgado a partir da próxima segunda-feira (6).