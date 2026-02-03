A Polícia Rodoviária Federal (PRF) investiga se o motorista do carro envolvido no acidente com cinco vítimas em Cocalzinho de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, dirigia em zigue-zague pela BR-414. Segundo o policial rodoviário federal Lucas Clemente, uma testemunha disse que o Gol ocupado pelas vítimas teria invadido a pista contrária.\nEstamos apurando ainda os reais fatos que ocasionaram esse sinistro, porém uma testemunha, que vai ser ouvida tanto pela PRF como pela Polícia Civil, que vai investigar o caso, informou que esse veículo vinha ziguezagueando na pista e em outras oportunidades invadindo a pista contrária”, disse o policial rodoviário em entrevista ao POPULAR.\nO carro trafegava no sentido Cocalzinho de Goiás - Anápolis quando bateu de frente com a carreta carregada de cimento. Segundo o policial rodoviário, o trânsito estava tranquilo na região no momento da batida.