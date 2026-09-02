Na manhã desta quarta-feira (2), uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata atingida por queimada na região norte de Palmas. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local e recolheram os restos mortais, que passarão por exames de identificação.\nSegundo apuração da TV Anhanguera, pessoas que passavam pelo local encontraram um crânio e acionaram a Polícia Militar. Outros ossos foram localizados em estado avançado de decomposição, agravado pelo calor da queimada. Parte da ossada também foi danificada pelas chamas.\nAtlético busca virada, elimina o Cruzeiro e avança à semifinal da Copa do Brasil\nGoiatuba x São José-RS: onde assistir, horário e escalações\nDesesperados na Série A conseguem bons resultados, mas rodada tem só uma mudança no Z4\nO caso foi registrado por volta das 10h24, entre as quadras 407 Norte e 409 Norte. A suspeita inicial é de que os ossos sejam de um homem, ainda não identificado.