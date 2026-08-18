A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente que matou os irmãos Atanael Costa Azevedo, de 27 anos, e Beatriz Costa Azevedo, de 26, na tarde deste domingo (16), na TO-070, em Brejinho de Nazaré, região sul do Tocantins. A informação consta em nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).\nSegundo o registro da ocorrência, cinco pessoas viajavam no veículo, que havia saído de Gurupi com destino a Taquaruçu. Nas proximidades do pé da serra, em uma curva da TO-070, o motorista teria perdido o controle da direção. O carro atingiu uma guia lateral da pista e capotou.\nAtanael e Beatriz morreram ainda no local. Os outros três ocupantes receberam atendimento após o acidente. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar e da Perícia Oficial estiveram na ocorrência.