A polícia está investigando a morte de um bebê de 1 ano e quatro meses por suspeita de engasgar com uma pedra de crack em Goianésia, na região central do estado. O bebê chegou a ser atendido no hospital da cidade, mas morreu por volta de 2 horas depois.\nDe acordo com apuração da TV Anhanguera, a polícia e a equipe médica informaram que o bebê estava convulsionando e com os olhos bem dilatados. De acordo com o Boletim de Ocorrência, primeiro a mãe informou que a convulsão poderia ter sido provocada por causa de uma dedetização na casa da família há uma semana.\nMas, ainda de acordo com a ocorrência, a mãe teria apresentado uma nova versão e alegado que o bebê poderia ter engasgado ou ingerido uma pedra de crack. A mulher ainda teria apresentado uma porção da substância para os médicos e, durante a lavagem estomacal, foram encontradas partículas que pareciam com a substância entregue pela mulher no líquido removido do estômago da criança.