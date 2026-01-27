A Polícia Civil de Santa Catarina informou nesta terça-feira (27) que três homens adultos foram indiciados por coação de testemunha no caso da agressão ao cão Orelha na Praia Brava, em Florianópolis (SC).\nQuatro adolescentes são suspeitos do ataque a pauladas contra o animal, que precisou passar por eutanásia devido à gravidade dos ferimentos. Os três indiciados, um advogado e dois empresários, são familiares dos adolescentes. A defesa dos envolvidos não foi localizada pela reportagem.\nOrelha tinha aproximadamente 10 anos e era conhecido na comunidade de Praia Brava, área localizada no norte da ilha de Florianópolis que tem alta procura turística e condomínios de alto padrão.\nEle foi encontrado ferido por moradores no dia 16 de janeiro e chegou a ser levado para atendimento veterinário por membros da comunidade. Os moradores já realizaram dois protestos pedindo justiça pela morte do animal.