O corpo encontrado em estado avançado de decomposição na zona rural de Araguaína, região norte do estado, foi identificado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) como Egnaldo Ferreira Soares, de 50 anos. Ele foi localizado após uma mulher notar a presença de urubus sobrevoando a região do povoado Pilões.
O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (15). A causa da morte não foi divulgada. Segundo a Polícia Militar, Egnaldo Ferreira tinha um registro de desaparecimento feito na útima quarta-feira (10).
De acordo com os militares, a mulher teria ido verificar a presença das aves em uma propriedade rural e encontrou os restos mortais em estado avançado de decomposição.