Prédio da Polícia Federal em Palmas ( Djavan Barbosa/Jornal do Tocantins)\nA Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (3) a segunda fase da “Operação Fames-19”, com o objetivo de aprofundar as investigações que apuram um suposto esquema de desvio de dinheiro na compra de cestas básicas pelo governo do Tocantins durante a pandemia de Covid-19.\nVeja no Bom dia do Tocantins: Polícia Federal cumpre mandados em operação que apura desvio de verbas durante a pandemia\nMais de 200 policiais estão cumprindo 51 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares em Palmas (TO), Araguaína (TO), Distrito Federal, Paraíba, Maranhão. O objetivo é reunir novos elementos sobre o uso de emendas parlamentares e o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos e políticos.\nO JTo entrou em contato com o Palácio Araguaia e a Assembleia Legislativa do Tocantins, onde estão sendo cumpridos mandados, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.