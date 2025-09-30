A Polícia Federal (PF) abriu um inquérito para investigar o aumento de casos de intoxicação por metanol em São Paulo, uma substância tóxica capaz de causar cegueira e morte, nesta segunda-feira (29).\nA medida foi uma determinação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, segundo o mesmo anunciou em entrevista coletiva nesta terça-feira (30).\nO ministro disse que a situação é grave e foge dos padrões comuns e que o inquérito policial tem o objetivo de verificar a procedência da droga e a rede possível de distribuição.\nExecução, prisão e suspeita de tráfico: o que se sabe sobre jovem encontrado morto dentro do porta-malas de carro\nJovem de 20 anos morre após motocicleta bater em poste\nAltas temperaturas, falhas e falta de manutenção: Tocantins registra quase 90 casos de incêndios em veículos em 2025