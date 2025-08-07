Tonel estava escondido embaixo de cama da casa (Divulgação/Polícia Civil)\nUma ação de combate ao tráfico prendeu duas pessoas e apreendeu um tonel com drogas em uma casa do setor Taquari, na região sul de Palmas. Policiais da 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC - Palmas) encontraram o local de armazenamento escondido embaixo do piso da casa, que era usada como 'bunker' pelos investigados.\nO delegado Thyago Bustorff, que comandou a ação, informou que os suspeito estavam sendo monitorados desde fevereiro deste ano, quando uma operação foi realizada para coibir o tráfico de drogas na capital.\n"As informações que recebemos são de que os indivíduos presos hoje estavam assumindo funções que eram de pessoas presas na primeira fase da operação”, disse a autoridade.\nConforme a polícia, a equipe usou uma viatura descaracterizada e acompanhou um motociclista apontado como entregador de drogas do grupo criminoso. O homem percebeu e até tentou fugir e se livrar de provas, jogando no chão e quebrando o celular que portava.