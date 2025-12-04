Um homem de 41 anos foi preso em Gurupi, no sul do Tocantins, suspeito de matar a esposa e enterrar o corpo em uma área de mata, depois de mantê-lo dentro de casa por 24 horas. A vítima foi identificada como Maysa Rodrigues Fernandes Cardoso, 35 anos.\nA prisão aconteceu nesta quarta-feira (3), após a filha do casal, de 18 anos, chamar a Polícia Militar (PM) por desconfiar do sumiço da mãe e da história contada pelo pai.\nConforme o relato, o homem alegou que a esposa teria morrido por overdose de álcool e o copro foi removido por uma funerária, sem velório ou sepultamento.\nPacientes em tratamento contra o câncer no HGP podem ser transferidos para o Hospital de Amor; entenda\nHomem morre ao dar salto mortal em praça; vídeo\nNo caminho para a casa da família, a jovem reconheceu o carro do pai e pediu que os policiais abordassem o suspeito. Segundo a PM, ele estava nervoso e manteve a versão inicial.