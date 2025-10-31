Carro da Polícia Militar do Tocantins (Divulgação/PM)\nUm jovem de 22 anos foi morto durante confronto com a Polícia Militar em Gurupi nesta sexta-feira (31). Segundo a PM, ele teria reagido à abordagem. O jovem é suspeito de envolvimento no assassinato de Thiago Veras de Oliveira Júnior, que aconteceu no dia 18 de outubro de 2025.\nO confronto aconteceu no setor Nova Fronteira. A PM informou que uma equipe fazia a patrulha na região quando avistou o jovem de 22 anos. Na abordagem, os policiais identificaram que ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de homicídio.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Jovem morre em confronto com a Polícia Militar em Gurupi\nConforme a Polícia Militar, ao ver a viatura, o suspeito iniciou fuga a pé, pulando os muros. Durante a perseguição, ele teria efetuado disparos de arma de fogo contra os militares, que reagiram à situação.