A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou nesta segunda-feira (3) o nome de 115 mortos na Operação Contenção contra o Comando Vermelho, nos complexos do Alemão e da Penha, na terça (28).\nDois mortos ainda não foram identificados.\nA operação deixou 121 mortos, sendo 4 policiais. O número fez dela a ação mais letal da história do Brasil, superando o massacre do Carandiru, que teve 111 mortos, em outubro de 1992.\nA Defensoria Pública do Estado informou neste domingo (2) que todos os corpos foram liberados e que a perícia do IML (Instituto Médico-Legal) foi oficialmente encerrada. Também afirmou que segue acompanhando o caso e prestando assistência às famílias.\nRio de Janeiro tem ação mais letal da história\nVi matarem quatro na minha frente, diz familiar de morto em operação contra o Comando Vermelho