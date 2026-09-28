Gustavo Veloso Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, morreu na casa do pai (Arquivo pessoal/Cirlene Feitosa)\nGustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, morreu após agressões praticadas com o objetivo de atingir e causar sofrimento à mãe, segundo a investigação sobre o caso em Palmas. O inquérito concluído nesta segunda-feira (28) confirmou a ocorrência de vicaricídio, modalidade de crime ligada à violência contra a mulher.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Entenda por que o caso Gustavo é investigado como crime de violência vicária\nO delegado titular da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Eduardo Menezes, formalizou o indiciamento do pai da vítima, o advogado Igor Gustavo Veloso de Souza, pelos crimes de vicaricídio, estupro de vulnerável, tortura e fraude processual. A atual companheira dele, Kathellen Moreira, também acabou indiciada por vicaricídio e fraude processual. O casal permanece sob custódia preventiva no sistema prisional do Tocantins.