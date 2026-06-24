Viaturas da Guarda Metropolitana de Palmas em ocorrência policial (Divulgação/GMP)\nA Polícia Civil do Tocantins mantém uma frente de investigação ativa para descobrir a autoria da gravação e divulgação do vídeo que registrou um estupro na Praia da Graciosa, em Palmas. O foco da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM) recai sobre a origem das imagens, captadas de um ângulo que sugere o uso de equipamentos ou posicionamento dentro da própria base da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP).\nEmbora o inquérito sobre o abuso sexual já conte com o indiciamento de um homem de 26 anos por estupro de vulnerável, a autoridade policial considera a identificação de quem filmou o ato essencial para o desfecho do caso. A divulgação desse material nas redes sociais configura, em tese, crime de vilipêndio ou divulgação de cena de estupro, além de agravar a exposição da vítima.