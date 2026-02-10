José Matheus Silveira Carneiro, conhecido como Galo Cego, foi preso nesta terça-feira (10) durante uma operação no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Apontado pela Polícia Civil do Tocantins como um dos principais responsáveis pela onda de assassinatos registrada em 2023 e diretamente ligado a pelo menos 20 homicídios.\nA ação faz parte da quinta fase da Operação Gotham City e foi realizada pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) do Rio de Janeiro, em conjunto com a Polícia Civil do Tocantins. Durante a incursão no morro, foi registrado um intenso tiroteio.\nDe acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), além da captura do suspeito no Rio, a operação cumpriu outros cinco mandados de prisão em Palmas.\nJosé Matheus foi encaminhado ao sistema prisional fluminense, onde aguarda determinações da Justiça para uma possível transferência. A defesa de José Matheus afirmou que somente após a análise técnica dos autos é que poderá se posicionar de forma responsável sobre eventuais medidas cabíveis, inclusive no que se refere à situação cautelar do investigado.