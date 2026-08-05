A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) representou pela prisão preventiva do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza, pai de Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, e de Kathellen Moreira, madrasta da criança. O pedido integra as investigações sobre a morte do menino, registrada no último fim de semana, em Palmas.\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Polícia pede prisão do pai e da madrasta do menino Gustavo\nO Jornal do Tocantins solicitou posicionamento atualizado à defesa de Igor Gustavo Veloso de Souza e de Kathelen Moreira sobre o pedido de prisão preventiva. Em nota, a defesa informou que ainda não se manifestará porque não teve acesso aos autos da investigação.\nA informação teve confirmação pela TV Anhanguera. Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação sobre a decisão do Poder Judiciário em relação ao pedido.