A Polícia Civil do Tocantins investiga três homens, com idades entre 35 e 40 anos, suspeitos de gravar e compartilhar vídeos íntimos de uma mulher sem o seu consentimento. O caso ocorreu em Caseara, na região oeste do Estado, e os envolvidos foram identificados pela 54ª Delegacia de Polícia na manhã desta sexta-feira (13), poucas horas após o registro da ocorrência.\nA denúncia foi formalizada depois que um amigo da vítima a alertou sobre a circulação do conteúdo em grupos de mensagens. Segundo o relato da mulher à autoridade policial, as imagens foram capturadas através da janela do quarto onde ela estava, na residência de seu parceiro. Ela afirmou não ter conhecimento de que estava sendo filmada por terceiros.\nAs investigações apontaram que o próprio parceiro da vítima teria participação no crime. O delegado José Lucas Melo, responsável pelo caso, informou que a análise do conteúdo indica que o homem percebeu a gravação em curso, mas não interveio. Além disso, a polícia comprovou que ele foi um dos responsáveis por disseminar o vídeo em plataformas digitais.