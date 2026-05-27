Viatura da Polícia Civil do Tocantins (Divulgação/PCTO)\nA Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do tombamento de um ônibus escolar na TO-010, a cerca de 20 km de Paranã, acidente que causou a morte de um estudante e deixou cinco jovens feridos, além do motorista. O caso foi registrado na 15ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Arraias, e será investigado pela 99ª Delegacia de Paranã.\nO acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (26). Segundo o motorista do veículo, um dos pneus teria estourado, provocando o tombamento do ônibus, que saiu da pista e foi parar às margens da rodovia. O estudante Kauã Dias Pereira, de 16 anos, morreu no local. Além dele, o ônibus transportava outros 15 estudantes.\nKauã era estudante do Colégio Estadual Desembargador Virgílio de Melo Franco e foi sepultado na tarde desta quarta-feira, às 16h.