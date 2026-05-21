A Polícia Civil realizou uma operação para investigar suspeitas de fraude no contrato de terceirização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Palmas. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão durante a Operação Falsa Emergência.\nA ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (21). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a ação apura possíveis crimes de falsidade ideológica na formalização do contrato firmado entre a Prefeitura de Palmas e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba, responsável pela gestão das unidades.\nCerca de 50 policiais civis participaram da operação. Um dos alvos foi a sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), na capital. Durante as buscas, documentos foram apreendidos e serão analisados.\nEm nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que acompanha a operação e que está colaborando com as autoridades, fornecendo todas as informações solicitadas.