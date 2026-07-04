-Vídeo do acidente na Serra de Taquaruçu (1.3429187)\nDois acidentes com caminhões registrados em menos de uma semana na Serra de Taquaruçu, em Palmas, passaram a concentrar a atenção das autoridades. As ocorrências, no mesmo trecho da TO-030, deixaram um morto, três feridos e levantaram questionamentos sobre as condições de segurança da rodovia.\nO acidente mais recente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (3). Um caminhão desceu a serra em alta velocidade, atingiu carros estacionados no mirante e despencou em uma ribanceira (veja vídeo acima). Imagens gravadas pelo vendedor Renato Wrasse mostram o momento em que o veículo atravessa a área de estacionamento antes de sair da pista. O motorista sobreviveu, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e seguiu para uma unidade de saúde.