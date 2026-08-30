A Polícia Civil do Tocantins investiga a morte de um homem que teve o corpo encontrado esquartejado na região sul de Palmas. Os restos mortais estavam em avançado estado de decomposição e foram localizados após uma denúncia anônima informar às autoridades sobre partes humanas em uma área de vegetação.\nO caso aconteceu na manhã de 22 de agosto de 2026, após a Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) atender uma ocorrência e encontrar partes do corpo espalhadas por uma área de mata no Jardim Aureny III.\nOs restos estavam divididos entre membros soltos e partes acondicionadas em sacos plásticos, escondidas sob entulhos e uma tábua. Após exames de necropsia, a vítima foi identificada como Fernando Rodrigues da Silva, de 33 anos.\nO caso é investigado pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Veja abaixo o que se sabe sobre o caso.