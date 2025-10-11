Balsa é destruída durante operação da PM no rio Manoel Alves em Almas (Ascom BPMA/Divulgação)\nDuas dragas usadas para extração ilegal de ouro no rio Manoel Alves foram destruídas durante operação da Polícia Militar. Seis pessoas foram levadas para a delegacia e autuadas por crimes ambientais. Os militares apreenderam ouro, mercúrio, armas e equipamentos de mergulho. Também foram aplicadas multas que somam R$ 300 mil.\nVeja no JA1: Polícia Militar desativa duas balsas no Rio Manoel Alves por extração ilegal de ouro\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com as defesas deles.\nAs ações realizadas na quinta-feira (9) fazem parte da segunda fase da Operação Protetor dos Biomas. A primeira aconteceu na quarta-feira (8), quando três homens foram presos por suspeita de envolvimento com garimpo ilegal de ouro no Rio Manoel Alves.