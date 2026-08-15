-VÍDEO: Homem desaparece após bater carro em avenida, e família busca informações (1.3438378)\nA Polícia Civil (PC) ampliou as buscas e iniciou uma varredura aprofundada em novas áreas de mata para tentar localizar o marceneiro Jefferson de Oliveira, de 43 anos. A operação é uma ação integrada com equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros. Jefferson está desaparecido desde o dia 25 de julho, quando bateu o carro contra um poste no Setor Vale do Sol, em Aparecida de Goiânia (assista acima).\nSegundo a PC, as diligências ocorrem de forma contínua e incluem a análise minuciosa de mais de 90 horas de gravações de câmeras de segurança para tentar reconstruir os passos de Jefferson após a colisão. A identificação dos novos pontos de mata resulta do cruzamento dessas imagens, de depoimentos de testemunhas e de levantamentos de campo, que contam também com o apoio de cães farejadores, drones e perícias técnicas.