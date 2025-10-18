SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Mlilitar paulista encontrou na manhã deste sábado (18) mais de 12 crânios diversos e outros ossos humanos no interior de um aptamento na rua Guarará, Jarim Paulista, zona oeste de São Paulo.\nDe acordo coma PM, o imóvel pertencia a um homem que morreu na última segunda-feira (13).\nUma caixa ainda lacrada foi preservada para não comprometer os trabalhos da perícia.\nA suspeita, conforme a polícia, é que os restos mortais tenham sido subtraídos ilegalmente de cemitérios da cidade.\nA ocorrência será apresentada no 78º Distrito Policial.