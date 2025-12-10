Com o período de chuvas, motoristas precisam redobrar a atenção e os cuidados ao assumir a direção de veículos. A Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Tocantins (AEM) orienta os consumidores sobre como verificar as condições e o desgaste dos pneus antes de pegar estrada.\nUm dos principais cuidados é utilizar pneus em bom estado de conservação e observar o desgaste da banda de rodagem, que não pode estar abaixo de 1,6 milímetro.\nPara isso, a presidente em exercício da Agência de Metrologia, Débora Vasconcelos, destaca a importância de os motoristas verificarem a qualidade e os testes dos pneus.\n“O Selo Inmetro garante que o pneu passou por testes de qualidade e desempenho. Trata-se de um item diretamente ligado à segurança viária, tanto dos passageiros quanto do veículo”, destaca.