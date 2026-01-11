Jovem Wendel Victor de 21 anos foi atingido por 2 tiros, quando saía de um cinema (Reprodução/TV Anhanguera)\nA Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) decidiu afastar das ruas os dois policiais militares envolvidos na ação em que o jovem Wendel Victor da Silva Pereira, de 21 anos, foi baleado na saída de um cinema em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). A medida foi confirmada pela corporação, que determinou que os militares cumpram funções administrativas enquanto o caso segue sob investigação.\nWendel e um amigo foram abordados pelo cabo Ângelo Pereira Lopes e o terceiro sargento Ramsés Matioli da Silva, enquanto tentavam consertar o carro que havia tido pane, em frente a uma concessionária. O amigo contou que os policiais não estavam fardados e utilizavam um veículo sem identificação oficial.